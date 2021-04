Facebook: Διαρροή προσωπικών δεδομένων 500 εκατ. χρηστών 

Σε μια νέα διαρροή που αφορά προσωπικά δεδομένα 533 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook με πλήρη στοιχεία όπως ονοματεπώνυμα, ημερομηνίες γεννήσεως, πληροφορίες τοποθεσίες, διευθύνσεις email και τα βιογραφικά τους αναφέρεται ο ιστότοπος Business Insider και το πρακτορείο Bloomberg.

Ο CTO της Hudson Rock (εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας), Άλον Γκαλ σημείωσε σε tweet του πως αυτές οι μεγάλες βάσεις δεδομένων σπανίως διακινούνται έτσι ελεύθερα στο Διαδίκτυο, διότι οι άνθρωποι που τις έχουν στα χέρια τους προσπαθούν να τις εκμεταλλευτούν οικονομικά για όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8