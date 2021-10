Facebook: Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου;

«Δεν μπορεί να υπάρξει κρίση την επόμενη εβδομάδα. Το πρόγραμμά μου είναι ήδη γεμάτο». Η περίφημη αυτή φράση ανήκει στον Χένρι Κίσινγερ και αν συμπιέζαμε κάπως τον χρόνο θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάπως έτσι ίσως σκεφτόταν ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ το βράδυ της Κυριακής, 3 Οκτωβρίου, όταν η 37χρονη Φράνσις Χόγκεν, πρώην product manager στο Facebook, σε συνέντευξή της στο CBS κατηγόρησε τον κολοσσό των κοινωνικών δικτύων ότι βάζει το «κέρδος πάνω από την ασφάλεια».

Κι ύστερα… έπεσε το blackout. Και στη συνέχεια ήρθε η χθεσινή κατάθεση της Χόγκεν στη Γερουσία. Εκεί υποστήριξε ότι τα προϊόντα του Facebook βλάπτουν τα παιδιά, πυροδοτούν τον διχασμό και αποδυναμώνουν τη δημοκρατία και πολλά άλλα. Αν μη τι άλλο και ανεξάρτητα από το πόσο γεμάτο ήταν το πρόγραμμα του Μ. Ζούκερμπεργκ την Κυριακή το απόγευμα, οι τελευταίες 48 ώρες δεν ήταν παρά μια ατελείωτη κρίση για το Facebook και τον ιδρυτή του.

Οι περιγραφές που θέλουν το Facebook, χτυπημένο από τα κύματα των αποκαλύψεων και του blackout, να βρίσκεται σε πορεία προς τα βράχια, κάθε άλλο παρά ρεαλιστικές είναι. Το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο διαθέτει περίπου 3 δισεκατομμύρια χρήστες, ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και έχει επενδύσει σε νέα προϊόντα επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας. Ακόμα και η μετοχή της εταιρείας ανέκαμψε, με άνοδο 2,3% στη συνεδρίαση της Wall Street την Τρίτη, μετά τη «βουτιά» στην τιμή της κατά 4,9% τη Δευτέρα.

Ωστόσο η συζήτηση σχετικά με το αύριο της κεντρικής εφαρμογής και των δορυφόρων της αναμένεται να ανοίξει και πάλι. Χθες η αντιπρόεδρος της ΕΕ και αρμόδια για θέματα Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ, έγραψε στο twitter: «Το #facebookdown μας λέει ότι χρειαζόμαστε εναλλακτικές λύσεις και επιλογές στην αγορά τεχνολογίας, και δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε μερικούς μεγάλους παίκτες, όποιοι και αν είναι αυτοί».

#facebookdown tells 2 things :

1/ we need alternatives & choices in the #tech market, and must not rely on a few big players, whoever they are => that's the aim of #DMA

2/ that sometimes, there’s nothing better than talking to each other… just on the phone or … offline😊