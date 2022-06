Έξυπνο δέρμα αντιδρά όταν δεχθεί ερέθισμα -Ανοίγει ο δρόμος για ρομπότ με αφή

Ερευνητές στη Σκωτία δημιούργησαν ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό δέρμα (e-skin) που μπορεί να μάθει να νιώθει «πόνο». Το επίτευγμα θα βοηθήσει να δημιουργηθεί μελλοντικά μία νέα γενιά έξυπνων ρομπότ -αλλά και άλλων αντικειμένων- με ανθρώπινου τύπου απτική ευαισθησία.

Οι μηχανικοί του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, με επικεφαλής τον καθηγητή της Σχολής Μηχανικών James Watt Ραβίντερ Νταχίγια, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Ρομποτικής «Science Robotics», ενσωμάτωσαν στο νέο τεχνητό δέρμα ένα υπολογιστικό σύστημα επεξεργασίας που βασίζεται σε «συναπτικά τρανζίστορ», που μιμούνται τα νεύρα του εγκεφάλου. Τα τρανζίστορ είναι φτιαγμένα από νανοσύρματα ψευδαργύρου-οξειδίου τοποθετημένα σε μία εύκαμπτη πλαστική επιφάνεια και συνδεδεμένα με αισθητήρες αφής. Το «δέρμα» μπορεί στη συνέχεια να εκτυπωθεί από τρισδιάστατο εκτυπωτή.

Οι επιστήμονες προσπαθούν εδώ και δεκαετίες -σε όλον τον κόσμο- να φτιάξουν τεχνητό δέρμα με ανθρώπινη ευαισθησία στην αφή. Το νέο δέρμα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Το ρομποτικό χέρι που είναι καλυμμένο από το νέο δέρμα εμφανίζει αξιοσημείωτη ικανότητα να αντιδρά στα εξωτερικά ερεθίσματα, ακριβώς επειδή νιώθει «πόνο».

Όπως δήλωσε ο Νταχίγια, «όλοι μαθαίνουμε νωρίς στη ζωή μας να αντιδρούμε κατάλληλα στα απρόσμενα ερεθίσματα όπως ο πόνος, προκειμένου να μην κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Φυσικά η ανάπτυξη του νέου ηλεκτρονικού δέρματος δεν σημαίνει ότι νιώθει πραγματικά πόνο όπως τον ξέρουμε, είναι απλώς ένας σύντομος τρόπος για να εξηγήσουμε τη διαδικασία της μάθησης από εξωτερικά ερεθίσματα».

Μεταξύ άλλων μελλοντικών πρακτικών εφαρμογών, θα είναι η χρήση του ευαίσθητου e-δέρματος σε προσθετικά άκρα για ακρωτηριασμένους, καθώς και η αξιοποίησή του στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, ώστε καθημερινά αντικείμενα να αποκτήσουν όχι μόνο εξυπνάδα αλλά και ευαισθησία. Το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης θα κατοχυρώσει την πατέντα της τεχνολογίας και σχεδιάζει να δημιουργήσει μία εταιρεία-τεχνοβλαστό για την εμπορική αξιοποίηση της ανακάλυψης.

