Εύσημα Τζ. Πάιατ σε Κυρ. Πιερρακάκη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας

Για πρωτοποριακό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας κάνει λόγο σε tweet του ο αμερικανός Πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος είχε επικοινωνία με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη.

«Σημαντική επικοινωνία με τον υπουργό (Ψηφιακής Διακυβέρνησης), Κυριάκο Πιερρακάκη, σχετικά με τον αυξανόμενο ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακός τεχνολογικός κόμβος και την εντυπωσιακή ανάπτυξη του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού. Ακόμη ένα πρωτοποριακό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, ενισχυμένο με την τεχνολογία των ΗΠΑ», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Πάιατ.

Great call with Minister @Pierrakakis on Greece's increasing role as a regional technology hub and the impressive rollout of its cutting-edge digital vaccine certificate program. Another groundbreaking step in Greece’s digital transformation, enhanced by US technology! pic.twitter.com/B8G41yrgN6