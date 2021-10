Ευρωζώνη: Σε υψηλό 13 ετών εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο

Έντονη κλιμάκωση παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο, με τον ρυθμό αύξηση στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών να είναι πλέον υπερδιπλάσιος από το μεσοσταθμικό στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καταγράφοντας υψηλό 13 ετών, σε ένα μέγεθος που είναι και το ιστορικό υψηλό από τότε που τηρείται το σχετικό μέτρο για την κοινή ισοτιμία των χωρών του ευρώ το 1997.

Ειδικότερα, ο ρυθμός του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο ανήλθε στο 4,1%, το υψηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί από το 2008, μετά το 3,4% του Σεπτεμβρίου, ενώ ξεπέρασε κατά πολύ την εκτίμηση για ένα μέγεθος της τάξης του 3,7%.

Κύρια αιτία της αύξησης ήταν η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, οι οποίες ήταν ενισχυμένες κατά 23,5% σε ετήσια βάση, σε σχέση με την αύξηση 17,6% που είχαν καταγράψει τον Σεπτέμβριο.

Ακολούθως βρίσκονται οι αυξήσεις των τιμών στις υπηρεσίες (2,1%, έναντι 1,7% τον Σεπτέμβριο), στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (2%, έναντι 2,1% τον Σεπτέμβριο) και στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2%, σταθερό σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο), οι οποίες ωστόσο κινήθηκαν στα πλαίσια του στόχου της ΕΚΤ, για πληθωρισμό 2% μεσοσταθμικά.

Γενικότερα, εξαιρουμένων των ιδιαίτερα ευμετάβλητων τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, στον λεγόμενο δομικό πληθωρισμό παρουσιάστηκε επίσης αύξηση αλλά ηπιότερη, κατά 2,1% σε ετήσια βάση από το 1,9% του περασμένου μήνα.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στα χθεσινά της σχόλια μετά την προγραμματισμένη συνεδρίαση της τράπεζας, επανέλαβε ότι η εκτίναξη του πληθωρισμού εξακολουθεί να θεωρείται προσωρινή, αν και επισήμανε ότι η αύξηση των τιμών υπερβαίνει πλέον τις αρχικές εκτιμήσεις.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί τον Οκτώβριο στο 3% από 1,9% το Σεπτέμβριο.

Ο χαμηλότερος πληθωρισμός στην ευρωζώνη σημειώνεται στη Μάλτα (1,4%), στην Πορτογαλία (1,8%), στη Φιλανδία (2,8%) και στην Ελλάδα (3%), ενώ αντίστοιχα τα υψηλότερα επίπεδα ετήσιου πληθωρισμού καταγράφονται τον Οκτώβριο στη Λιθουανία (8,2%), στην Εσθονία (7,4%), στη Λετονία (6%), στην Ισπανία (5,5%) και στο Βέλγιο (5,4%).

