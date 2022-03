Ευχές για ταχεία ανάρρωση από Ερντογάν σε Μητσοτάκη

Ευχές για ταχεία ανάρρωση από τον κορονοϊό δέχτηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Ο έλληνας πρωθυπουργός όπως έγραψε στο twitter δέχθηκε κλήση από τον τούρκο πρόεδρο μετά την είδηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και τον ευχαρίστησε για τις ευχές.

Thank you President @RTErdogan for your call and your kind wishes for a speedy recovery!