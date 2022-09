Ουκρανός πρωθυπουργός: Ευχαριστούμε τις ΗΠΑ για την οικονομική βοήθεια ύψους 1,5 δισ. δολαρίων

Για τη στήριξη τους στην Ουκρανία, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός της χώρας Ντένις Σμίχαλ, μετά τα 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια που προσφέρθηκαν ως διεθνής οικονομική βοήθεια.

«Ο κρατικός προϋπολογισμός της Ουκρανίας δέχτηκε μια δωρεά ύψους 1,5 δισ δολαρίων. Αυτή είναι η τελευταία δόση από τα 4,5 δισ δολάρια βοήθειας από τις ΗΠΑ από το Καταπιστευματικό Ταμείο Παγκόσμιας Τράπεζας», έγραψε ο πρωθυπουργός στο Twitter.

Υπογράμμισε μάλιστα ότι «το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την αποζημίωση των δαπανών του προϋπολογισμού για καταβολή συντάξεων και για προγράμματα κοινωνικής στήριξης».

The state budget of 🇺🇦 received a grant of $1.5 bln. This is the last tranche of $4.5 bln aid from 🇺🇸 from @WorldBank Trust Fund. Funds will be used to reimburse budget expenditures for pension payments & social assistance programs. Grateful to @POTUS & 🇺🇸 for supporting Ukraine.