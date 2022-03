Ευχαριστίες Ζελένσκι σε Μπάιντεν για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Τον Τζο Μπάιντεν ευχαρίστησε μέσω ανάρτησής του στο twitter ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντομίρ Ζελένσκι για την απόφαση των ΗΠΑ να σταματήσουν τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία.

Όπως γράφει ο Ζελένσκι πρόκειται για ένα χτύπημα στην καρδιά της πολεμικής μηχανής του Πούτιν ενώ καλεί τον Μπάιντεν να ενθαρρύνει και άλλους ηγέτες χωρών να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

Thankful for US and @POTUS personal leadership in striking in the heart of Putin’s war machine and banning oil, gas and coal from US market. Encourage other countries and leaders to follow.