Ευχαριστίες Ν. Δένδια σε Μ. Πομπέο: Σε άνευ προηγουμένου επίπεδο οι διμερείς σχέσεις

Τις ευχαριστίες του στον απερχόμενο υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο για τα θερμά του λόγια και την «εξαιρετική τους συνεργασία», εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας, απαντώντας στη χθεσινή αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του στο Twitter, λίγες ημέρες πριν αποχωρήσει από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Επίσης, ο κ. Δένδιας εξέφρασε ευχαριστίες στον Μάικ Πομπέο και «για τη θεμελιώδη συμβολή του στην προώθηση των διμερών δεσμών Ελλάδας και ΗΠΑ σε άνευ προηγουμένου επίπεδο».

«Ευχαριστώ τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο για τα θερμά του λόγια, την εξαιρετική συνεργασία μας, καθώς και τη θεμελιώδη συμβολή του στην προώθηση των διμερών δεσμών των χωρών μας σε άνευ προηγουμένου επίπεδο» έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στην ανάρτηση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

I would like to thank @SecPompeo for his warm words, our outstanding cooperation, as well as his fundamental contribution in advancing the bilateral ties of our countries to an unprecedented level.

Υπενθυμίζεται πως στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του, ο Μάικ Πομπέο έστειλε ευχές στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη σύζυγό του, αναφερόμενος στην τελευταία επίσκεψή του στην Ελλάδα, στα τέλη Σεπτέμβρη, κατά την οποία φιλοξενήθηκε στην οικία του πρωθυπουργού στα Χανιά, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, χαρακτηρίζοντας τον εκπληκτικό επαγγελματία. «Η περιήγηση στην Κρήτη, το σπίτι σας, ήταν αξέχαστα. Η δουλειά που κάνουν από κοινού οι ΗΠΑ και η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και αλλού διασφαλίζει την ελευθερία της Αμερικής παράλληλα με αυτήν του ελληνικού λαού. Ευλογίες σε εσάς και τη Μαρέβα Μητσοτάκη. Και ο ομόλογός μου, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είναι ένας εκπληκτικός επαγγελματίας» έγραψε στην ανάρτησή του ο Μάικ Πομπέο.

The tour of Crete, your home, was memorable. The work that the U.S. & Greece do together in the Eastern Med and elsewhere secures America’s freedom alongside that of the Greek people. Blessings to you and Maraeva @kmitsotakis. And my counterpart, FM Dendias, is a spectacular pro. pic.twitter.com/ugfkw1RXd8