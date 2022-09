ΥΠΕΞ Σουηδίας: Ευχαριστεί την Ελλάδα για την επικύρωση ένταξης στο ΝΑΤΟ

Ευχαριστίες στην Ελλάδα για την κύρωση του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Σουηδίας στη Βορειατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ), εκφράζει η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών Αν Λίντε, με ανάρτησή της στο Twitter.



Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας κάνει αναφορά (mention) στην ανάρτησή της στον Νίκο Δένδια και παραθέτει το σχετικό Tweet του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας:

«Σήμερα, το ελληνικό κοινοβούλιο κύρωσε με συντριπτική πλειοψηφία τα Πρωτόκολλα Προσχώρησης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο NATO. Με την ένταξη στο ΝΑΤΟ, η Φινλανδία και η Σουηδία θα κάνουν τη Συμμαχία μας ισχυρότερη. Η Ελλάδα προσβλέπει να καλωσορίσει και τους δύο εταίρους μας στην ΕΕ ως Συμμάχους και να συνεργαστεί στενά για την υπεράσπιση των αξιών του NATO».

