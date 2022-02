Έτοιμος για διπλωματικές λύσεις δηλώνει ο Πούτιν - Μερική επιστράτευση στην Ουκρανία

Έχοντας λάβει το πράσινο φως από το ρωσικό κοινοβούλιο για έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, ο Πούτιν αποσύρει τους διπλωμάτες του από το Κίεβο, αλλά δηλώνει και έτοιμος να βρει «διπλωματικές λύσεις» με τους Δυτικούς.

Από την πλευρά της η Δύση απαντά με «βροχή» κυρώσεων στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας. Ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε μερική επιστράτευση εφέδρων ηλικίας 18 - 60 ετών, κάλεσε τους Ουκρανούς να εγκαταλείψουν τη Ρωσία «αμέσως» και ζήτησε περισσότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Διαδηλώσεις κατά της αποστολής ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία πραγματοποιήθηκαν και χθες Τρίτη, στη Μαριούπολη.

Pro-Ukraine rally in Mariupol last night. This strategic port city on the Azov sea, in Donetsk region, could be one of the first targets in a case of further Russian invasion of Ukraine. People here won't be welcoming Russian soldiers.

📷 Andriy Tsapliyenko pic.twitter.com/9a0osGEqca