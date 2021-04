Έτοιμη να διαλυθεί η European Super League στο ποδόσφαιρο

Ο Αμπράμοβιτς απέσυρε την Τσέλσι από τους «12». Ακολουθεί πιθανότατα η Μάντσεστερ Σίτι, ανοιχτή στο ίδιο ενδεχόμενο η Μπαρτσελόνα, ενώ «το σκέφτεται» και η Ατλέτικο Μαδρίτης. Ραγδαίες οι εξελίξεις καθώς τα ενδεχόμενα αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό.

Έτοιμη «να χτυπήσει διάλυση» είναι η European Super League. Η είδηση ότι η Τσέλσι του Ρόμαν Αμπράμοβιτς αποχωρεί, προκάλεσε αλυσιδωτές

αντιδράσεις και αποσχιστικές τάσεις σε μια σειρά από κλαμπ, δύο μέρες μετά την ανακοίνωση συγκρότησης της νέας λίγκας. Λίγη ώρα αργότερα

δημοσιογράφος της λονδρέζικης "Sun" αποκάλυψε ότι από ώρα σε ώρα αποχωρεί από τον νέο υπό σύσταση συνεταιρισμό και η Μάντσεστερ Σίτι

των Αράβων της City Football Group, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να επιβεβαιώνεται από επίσημα χείλη.

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα, ανακοίνωσε ότι η όποια απόφαση που θα αφορά το μέλλον της ομάδας, θα ληφθεί μετά από ψηφοφορία των 100.000 μελών του συλλόγου. Ήταν μια αναμενόμενη διαδικασία, αλλά όπως αντιλαμβάνεται κανείς, άλλο θα το αποτέλεσμα αν το μέτωπο προχωρούσε αρραγές και άλλο τώρα που το σύστημα αρχίζει να... φυλλορροεί. Ήδη και η Ατλέτικο Μαδρίτης διαρρέει ανεπίσημα ότι «κάνει δεύτερες σκέψεις».

Οι εξελίξεις προβλέπονται ραγδαίες και δεν αποκλείεται μέχρι αργά τη νύχτα να υπάρξουν αντιδράσεις και από άλλους ιδιοκτήτες των «12» που είχαν αποφασίσει να συμμετέχουν στο εγχείρημα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της Τσέλσι, Μπρους Μπακ, συναντήθηκε με τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο αργά το απόγευμα. Τους

ενημέρωσε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, ενώ έξω από το γήπεδό τους, το «Στάμφορντ Μπριτζ», οπαδοί της ομάδας έστηναν «λαϊκά

δικαστήρια» καταδικάζοντας την απόφαση του κλαμπ να ενταχθεί στους «12» και την Super League.

The scene at Stamford Bridge as it’s reported Chelsea preparing to withdraw pic.twitter.com/meZpntKiBc