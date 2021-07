Εθνική τραγωδία σε Γερμανία και Βέλγιο - Δεκάδες νεκροί από τις πλημμύρες

Στο έλεος των καταστροφών βρίσκονται η Γερμανία και το Βέλγιο που βιώνουν πρωτοφανή τραγωδία με δεκάδες νεκρούς και περισσότερους από χίλιους αγνοούμενους. Οι φονικές πλημμύρες, οι πιο έντονες των τελευταίων 100 ετών και τα επίπεδα ρεκόρ της βροχής στην Κεντρική Ευρώπη πλήττουν επίσης Ολλανδία και Γαλλία. Σπίτια διαλύθηκαν και δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Στην Κολωνία και στο Χάγκεν της Γερμανίας καταγράφηκαν εικόνες βιβλικής καταστροφής. Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι αγνοούνται μετά τις πλημμύρες στην περιοχή Μπαντ Νόιεναρ-Αρβάιλερ της Ρηνανίας - Παλατινάτου, ενώ τα θύματα από τις καταστροφές λόγω της κακοκαιρίας ανέρχονται στα 81, σύμφωνα με το Reuters. Για «ακόμη περισσότερους νεκρούς» έκανε λόγο εκπρόσωπος των τοπικών αρχών.





Σε αρκετές περιοχές, το νερό ξεπέρασε τα 250 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο ποταμός Αρ, που εκβάλλει στον Ρήνο, υπερχείλισε, ξεριζώνοντας δένδρα και προκαλώντας την κατάρρευση σπιτιών. Δρόμοι κατακλύστηκαν από νερό, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν αυτοκίνητα και άνθρωποι. Τουλάχιστον 200.000 άτομα έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς πολλοί σταθμοί απενεργοποιήθηκαν για λόγους ασφαλείας. Εκατοντάδες χιλιάδες είναι και αυτοί που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.

#GERMANY: Major flooding is underway in the west of the country. At least 9 dead and 50 missing #Schuld #Hochwasser #Flutwelle #Eifel #EuropeanUnionC pic.twitter.com/7zPv3Bb9tp