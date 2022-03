Ερντογάν: «Ουσιαστική ώθηση» στις ειρηνευτικές προσπάθειες οι συνομιλίες στην Κων/πολη -Ευχαριστίες Ζελένσκι

Την εκτίμηση του ότι οι ρωσο-ουκρανικές ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη αυτήν την εβδομάδα έδωσαν «ουσιαστική ώθηση» στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον οποίο είχε τηλεφωνική επικοινωνία, σήμερα Πέμπτη.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Τούρκου προέδρου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Ερντογάν επανέλαβε στον Ζελένσκι την πρόταση του να μεσολαβήσει για την συνάντηση του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν στην Τουρκία.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Ερντογάν για την ετοιμότητα της Τουρκίας να παράσχει τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία με tweet του και πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες «συμφώνησαν σε περαιτέρω βήματα προς την ειρήνη».

Had another conversation with a real friend of 🇺🇦, President of 🇹🇷 @RTErdogan. Noted the high level of organization of negotiations of delegations in Istanbul. Agreed on further steps towards peace. Thanked for the readiness of 🇹🇷 to become the guarantor of security of our state!