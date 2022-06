Ερντογάν: Καμία αναφορά για τα ελληνοτουρκικά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Χωρίς την παραμικρή αναφορά σε όλα τα ζητήματα που έθετε ο ίδιος και κορυφαίοι τούρκοι αξιωματούχοι σχετικά με τα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα πραγματοποίησε την τοποθέτησή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη ο Ταγίπ Ερντογάν.

Στον ελάχιστο χρόνο που έλαβε το λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες, επικεντρώθηκε στα θέματα της ατζέντας της Συνόδου και δεν έκανε καμία αναφορά στη λεγόμενη αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών και τα «δικαιώματα» της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Μέχρι στιγμής όλοι οι ομιλητές αναφέρονται στη ρωσική εισβολή εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράσταση τους στην Ουκρανία και την ανάγκη ενίσχυσης της υποστήριξης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει γύρω στις 2.30 μ.μ. ο οποίος προσερχόμενος στo Recinto Ferial Ifema εξέφρασε την ικανοποίησή του για το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ που θα υιοθετηθεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής.

Σχετικά με τις εξελίξεις ως προς την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «τελικά πρυτάνευσε η κοινή λογική και το καλό της συμμαχίας και ξεπεράστηκαν οι όποιες καιροσκοπικές και ωφελιμιστικές συμπεριφορές».

Συνάντηση Δένδια - Ερντογάν σε «πηγαδάκι» στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Νωρίτερα, σύντομο κοινωνικό χαιρετισμό με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας πριν την έναρξη της σημερινής Συνόδου Κορυφής ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, όπως το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

Παρόντες στο τετ α τετ ήταν και ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπρίλιους Λαντσμπέργκις, της Πολωνίας Ζμπίγκνιου Ράου και της Πορτογαλίας Ζοάο Γκόμεζ Κραβίνιο.

