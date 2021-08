Ερντογάν: Η Τουρκία δεν μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες τρίτων χωρών απέναντι σε Αφγανούς

Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες τρίτων χωρών απέναντι σε Αφγανούς που έχουν εργασθεί για τους δυτικούς θεσμούς και οι οποίοι περιμένουν να απομακρυνθούν μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

«Δεχθήκαμε αίτημα να υποδεχθούμε τοπικούς εργαζόμενους μίας αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Τα κράτη μέλη δεν ανοίγουν τις πόρτες τους παρά σε ένα αμελητέο μερίδιο των ανθρώπων που τους εξυπηρέτησαν και βρίσκονται σε δυσχερή θέση (...) Δεν πρέπει να περιμένει κανείς από την Τουρκία να αναλάβει τις ευθύνες τρίτων χωρών», δήλωσε ο Ερντογάν σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Παράλληλα ο πρόεδρος της Τουρκίας επανέλαβε, την επομένη της τηλεφωνικής του συνομιλίας με την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ κατά την οποία έκανε αντίστοιχες δηλώσεις, ότι «η Τουρκία, η οποία έχει υποδεχθεί ήδη 5 εκατομμύρια πρόσφυγες, δεν μπορεί να σηκώσει επιπλέον μεταναστευτικό βάρος».

Ο Σαρλ Μισέλ δήλωσε από την πλευρά του μέσω του Twitter ότι συζήτησε με τον Ερντογάν τις «πρόσφατες εξελίξεις» στο Αφγανιστάν, τις οποίες χαρακτήρισε «κοινή πρόκληση για την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

