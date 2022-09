Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν είναι ισότιμος συνομιλητής μας

Χωρίς καμία πρωτοτυπία ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά από το υπουργικό συμβούλιο στην Τουρκία, σε δηλώσεις του επανέλαβε ότι δεν θεωρεί τη χώρα μας ισότιμο συνομιλητή.

«Η Ελλάδα δεν είναι συνομιλητής μας επειδή δεν είναι ισότιμη μας με πολιτικούς, οικονομικούς ή στρατιωτικούς όρους», είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

