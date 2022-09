Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν έχει καμία αξία στο ΝΑΤΟ

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ξεπερνώντας τον εαυτό του, δήλωσε σήμερα ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία αξία στο ΝΑΤΟ, εμφανώς ενοχλημένος από την ανάρτηση που απέσυρε το ΝΑΤΟ μετά το διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας,

«Το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό με την Τουρκία. Η Ελλάδα δεν έχει καμία αξία για το ΝΑΤΟ», είπε ο Τούρκος πρόεδρος στους δημοσιογράφους μετά τις προσευχές της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, προσθέτοντας ότι «η αρνητική προσέγγιση της Ελλάδα στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να βλάψει τους δεσμούς μεταξύ Άγκυρας και Συμμαχίας».

#BREAKING Greece's negative statements to NATO about Türkiye cannot harm ties between Ankara and alliance: President Erdogan pic.twitter.com/1P5yY4q5jM

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να αντεπιτίθεται στο «θράσος» της Ελλάδας, ζητώντας από τους συμμάχους να είναι αντικειμενικοί απέναντι στην χώρα μας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, η Ακάρ δήλωσε ότι η Άγκυρας παρακολουθεί στενά μετά τις ενέργειες της Αθήνας που παραβλέπουν τους διεθνείς νόμους, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την φιλία.

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ και οι τρίτες χώρες θα πρέπει επίσης να δουν τις ενέργειες της Ελλάδας. «Οι ενέργειες της και η ρητορική της στην Τουρκία δεν είναι σύμφωνες με φιλία ή συμμαχία», τόνισε

Την Τετάρτη, το ΝΑΤΟ αφαίρεσε από τον λογαριασμό του στο twitter την ανάρτηση με την οποία το Νατοϊκό Στρατηγείο Χερσαίων Δυνάμεων το οποίο εδρεύει στη Σμύρνη, ουσιαστικά «συνέχαιρε» την Τουρκία για τη Μικρασιατική Καταστροφή, μετά το «αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας» προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού που υπέβαλε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Συμμαχία.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως «στη συνέχεια ανάρτησης του Νατοϊκού Στρατηγείου Χερσαίων Δυνάμεων, το οποίο εδρεύει στη Σμύρνη, αναφορικά με ημέρα τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ προέβη σε αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η εν λόγω ανάρτηση πέρα από άτοπη είναι και απαράδεκτη.».

Στην επίμαχη ανάρτηση - που δεν υπάρχει πια - το Νατοικό Στρατηγείο Χερσαίων Δυνάμεων την Τρίτη, χαιρέτιζε την «100η Επέτειο της Τουρκικής Ανεξαρτησίας» προσθέτοντας ότι «Ενωνόμαστε με τους Τούρκους Συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και εκτός αυτού στον εορτασμό της Νίκης τους και της Ημέρας των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων».

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN / HAPPY VICTORY DAY 🇹🇷



Today is the 100th Anniversary of Turkish Independence. We join our Turkish allies across NATO& beyond in celebration of their Victory and Turkish Armed Forces Day 🇹🇷@tcsavunma pic.twitter.com/Q8DpGXEoN9