Ερντογάν: Για τα νησιά του Αιγαίου δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις

Για μη τήρηση υποσχέσεων προς την Τουρκία κατηγόρησε τη Δύση ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τα νησιά του Αιγαίου, την επιστροφή της Ελλάδας και της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ και την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, μιλώντας την Κυριακή σε εκδήλωση του κυβερνώντος κόμματος AKP στην πόλη Κιζιλτζαχαμάμ στην περιφέρεια της Άγκυρας.

«Όπως στην πιο αδύναμη μας στιγμή αντιμετωπίσαμε αυτούς που είχαν τη στήριξη όλου τον κόσμου και τους ρίξαμε στη θάλασσα, σήμερα με την ίδια πίστη και θέληση θα φτάσουμε στους στόχους του 2023 και θα προσεγγίσουμε το όραμα του 2053» είπε αρχικά αναφερόμενος στην Μικρασιατική καταστροφή.

«Η στάση μας είναι «Ανεξαρτησία ή Θάνατος, γιατί η Τουρκία έχει υποφέρει πολύ από την πολιτική εκμετάλλευσης στο παρελθόν», υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος και ισχυρίστηκε:

«Τα 99 χρόνια της ιστορίας της Τουρκικής Δημοκρατίας, ανάμεσα τους και τα 20 χρόνια της διακυβέρνησης μας πέρασαν με τους υπολογισμούς των υποσχέσεων που δόθηκαν στη χώρα μας και δεν τηρήθηκαν. Αυτοί που κατηγορούν άδικα τη χώρα μας, εκτός του ότι δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους έκαναν κορωνίδα τους όσους κάνουν παρανομίες. Υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα μη τήρηση των υποσχέσεων, από τα σύνορα του "Ἐθνικού Όρκου", τα νησιά του Αιγαίου, την επανένταξη της Γαλλίας και της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ μέχρι και την ένταξη των Ελληνοκυπρίων στην ΕΕ».

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε βήματα ώστε οι πολίτες μας να μην αισθάνονται αμέτοχοι σε όσα συμβαίνουν και που θα επιτρέψουν σε όλους τους πολίτες μας να αποκτήσουν τις πιο προηγμένες ελευθερίες και υπηρεσίες σε κάθε τομέα. Θα συνεχίσουμε τη δική μας πολιτική μας, τηρώντας την περήφανη στάση μας απέναντι σε όλους τους καταπιεσμένους στον κόσμο όπου κι αν βρίσκονται, από τη Συρία μέχρι το Ιράκ, από τη Λιβύη μέχρι το Καραμπάχ, από τα Βαλκάνια μέχρι την Αφρική, από τη Μαύρη Θάλασσα έως τη Μεσόγειο», ισχυρίστηκε.

“We will always make strides in our endeavor for democracy and development” https://t.co/lqdTslx1F2 pic.twitter.com/RqFjKxOCe9