Ερντογάν: «Εξέφρασα στον Μακρόν την ανησυχία μου για την πώληση όπλων στην Ελλάδα»

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο τέλος των εργασιών του G20 της Ρώμης.

Μεταξύ άλλων, ο τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι είχε διμερείς συναντήσεις με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε, τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι, τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ.

«Με τον αμερικανό πρόεδρο μιλήσαμε για τον εκσυγχρονμισμό των F-16 που διαθέτουμε και ίσως για την αγορά νέων. Διαπίστωσα μια θετική προσέγγιση», επεσήμανε ο Ερντογάν. Δεν έγινε, όμως - όπως πρόσθεσε- καμία αναφορά στην ανατολική Μεσόγειο.

