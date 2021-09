Ερντογάν: «Δεν ξεκινήσαμε καλά με τον Μπάιντεν» - Εμμένει για τους S-400

Αιχμές εναντίον του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν άφησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής του στην Τουρκία μετά την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι το ταξίδι του στις ΗΠΑ δεν είχε καμία επιτυχία όσον αφορά τη βελτίωση των σχέσεων με την κυβέρνηση Μπάιντεν.

«Είχα συνεργαστεί καλά με προηγούμενους προέδρους όπως ο Τζορτζ Μπους, ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά οι σχέσεις μας με τον Τζο Μπάιντεν δεν ξεκίνησαν καλά», τόνισε ο Ερντογάν.

Χαρακτήρισε «τίμια» τη στάση της Τουρκίας στο ζήτημα των F-35, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν είναι ειλικρινείς. «Το να μην δίνουν στην Τουρκία τα F-35 χρησιμοποιώντας το ζήτημα των S-400 ως προϋπόθεση, δεν συνάδει με τους διπλωματικούς κανόνες και τις διακρατικές σχέσεις», επισήμανε.

«Για εμάς, η υπόθεση των S-400 έχει διευθετηθεί. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε πίσω. Οι ΗΠΑ πρέπει να το κατανοήσουν (…). Εμείς, ως Τουρκία, είμαστε ειλικρινείς, όμως οι ΗΠΑ δυστυχώς δεν ήταν και δεν είναι», σημείωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε πως η Άγκυρα θα καλύψει τις αμυντικές ανάγκες της από αλλού, εάν η Ουάσινγκτον δεν βοηθήσει. «Εμείς προχωράμε. Θα χτυπήσουμε άλλες πόρτες. Η Τουρκία αγοράζει ό,τι πρέπει για την άμυνά της», σχολίασε.

Ενώ υπογράμμισε πως «όπως η διοίκηση Τραμπ, έτσι και η διοίκηση Μπάιντεν έχει αρχίσει να προμηθεύει όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμό σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Δεν πρόκειται να είμαστε απλοί θεατές σε αυτό».

«Οι δύο χώρες θα πρέπει να εργαστούν από κοινού ως φίλες, όμως «η τωρινή κατεύθυνση δεν προοιωνίζεται καλή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

