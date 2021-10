Ερντογάν: Χαιρετίζει δήλωση ξένων πρεσβειών για μη παρέμβαση στα εσωτερικά της Τουρκίας

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε τη δήλωση δυτικών πρεσβειών ότι τηρούν τη διπλωματική συνθήκη να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας υποδοχής, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Κι όλα αυτά αφότου ο Ερντογάν είχε ζητήσει την απέλαση 10 πρεσβευτών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ερντογάν δήλωσε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ότι διέταξε οι πρεσβευτές να κηρυχθούν ανεπιθύμητα πρόσωπα γιατί ζήτησαν την απελευθέρωση του εξέχοντα ανθρωπιστή Οσμάν Καβαλά, που κρατείται επί τέσσερα χρόνια κατηγορούμενος για τη χρηματοδότηση διαδηλώσεων και την εμπλοκή του σε απόπειρα πραξικοπήματος.

Επικαλούμενο πηγές της τουρκικής προεδρίας, το Anadolu μετέδωσε ότι ο Ερντογάν χαιρέτισε τη δήλωση που ανάρτησαν στο Twitter οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ολλανδία και η Νέα Ζηλανδία και αργότερα αναδημοσίευσαν στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Δανία.

Turkish President Erdogan welcomed announcement by embassies on compliance with Article 41 of Vienna Convention on Diplomatic Relations: Presidential sources