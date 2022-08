Ερντογάν: Ανήσυχη η Ελλάδα με το Αμπντουλχαμίντ Χαν

Η Ελλάδα είναι «ανήσυχη» μετά τον απόπλου του Αμπντουλχαμίντ Χαν για τις έρευνες ανοικτά των τουρκικών παραλίων ισχυρίστηκε σήμερα ο Ταγίπ Ερντογάν, προσπαθώντας να μεγεθύνει τη σημασία των γεωτρήσεων που γίνονται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και να ρίξει λάδι στη φωτιά του πολέμου νεύρων που θέλει να κάνει κόντρα στην Αθήνα.



«Τι κάναμε προχθές; Κατευοδώσαμε το πλοίο γεώτρησης Αμπντουλχαμίτ Χαν από το Τασουτζού της Μερσίνας. Αλλά η Ελλάδα ενοχλήθηκε πολύ. "Ε, τι κάνει αυτός ο Ερντογάν;" είπε. E, τι να κάνει ο Ερντογάν; Κάνει τη δουλειά του. Και αυτό το πλοίο είναι το πρώτο στον κόσμο. Είναι ένα γεωτρύπανο», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του στην Άγκυρα σε μια τελετή εγκαινίων 34 υδροηλεκτρικων εργοστασίων.

