Έρευνα: Το εμβόλιο Pfizer/BioNTech εξουδετερώνει το βραζιλιάνικο στέλεχος του κορονοϊού

Το εμβόλιο της αμερικανογερμανικής κοινοπραξίας των Pfizer Inc και BioNTech SE για τον νέο κορονοϊό μπόρεσε να εξουδετερώσει το παραλλαγμένο στέλεχός του το οποίο εξαπλώνεται με ταχύτητα στη Βραζιλία, σύμφωνα με μελέτη στο εργαστήριο τα ευρήματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση New England Journal of Medicine χθες Δευτέρα.

Δείγματα αίματος ανθρώπων που έχουν λάβει το εμβόλιο εξουδετέρωσαν κατασκευασμένη στο εργαστήριο εκδοχή του ιού με τις ίδιες μεταλλάξεις στο τμήμα της ιικής πρωτεΐνης-ακίδας της εξαιρετικά μολυσματικής παραλλαγής P.1, η οποία ταυτοποιήθηκε αρχικά στη Βραζιλία, σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία διεξήχθη από επιστήμονες των δύο εταιρειών και της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Τέξας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η εξουδετέρωση ήταν χονδρικά η ίδια με την επίπτωση σε προηγούμενη, λιγότερο μολυσματική παραλλαγή του νέου κορονοϊού που εντοπίστηκε πέρυσι.

Η επιλεγόμενη ιική πρωτεΐνη-ακίδα, που χρησιμοποιεί ο ιός για να εισβάλλει στα ανθρώπινα κύτταρα, είναι ο στόχος πολλών από τα εμβόλια που έχουν αναπτυχθεί μέχρι εδώ.

Σε προηγούμενες δημοσιευμένες μελέτες, το εμβόλιο της Pfizer διαπιστώθηκε ότι εξουδετερώνει και άλλα πιο μολυσματικά παραλλαγμένα στελέχη του SARS-CoV-2, που ταυτοποιήθηκαν αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Νότια Αφρική. Ωστόσο, η νοτιοαφρικανική παραλλαγή ενδέχεται να μειώνει τα προστατευτικά αντισώματα που δημιουργεί το εμβόλιο.

Η Pfizer λέει ότι πιστεύει πως το εμβόλιό της, ως έχει, πιθανότατα παρέχει προστασία έναντι της νοτιοαφρικάνικης παραλλαγής. Ωστόσο, η φαρμακευτική βιομηχανία σκοπεύει να δοκιμάσει μια τρίτη, ενισχυτική δόση, καθώς και μια εκδοχή του προϊόντος ειδικά κατασκευασμένη για τη νοτιοαφρικάνικη παραλλαγή, ώστε να κατανοηθεί επαρκέστερα η ανοσολογική απόκριση.