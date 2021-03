Έρχεται προσιτό ηλεκτρικό Seat το 2025

Η Seat S.A. ανακοίνωσε σήμερα το λανσάρισμα ενός αστικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην αγορά το 2025. Με αυτό το αυτοκίνητο, η εταιρεία θα εισέλθει στην κατηγορία των 20– 25.000 ευρώ, ώστε να κάνει τον εξηλεκτρισμό προσιτό στις μάζες και να επιτύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Η μονάδα παραγωγής όπου θα κατασκευάζεται το όχημα θα ανακοινωθεί τους επόμενους μήνες.

Στην Ετήσια Συνέντευξη Τύπου του 2021, η Ισπανική εταιρεία παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο, που ονομάζεται Future Fast Forward, για να ηγηθεί του εξηλεκτρισμού της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ισπανία. Ο βασικός παράγοντας αυτού του σχεδίου είναι η παραγωγή αστικών ηλεκτρικών οχημάτων στην Ισπανία από το 2025.

Ο Πρόεδρος της Seat S.A. Wayne Griffiths εξήγησε ότι «θέλουμε να κατασκευάσουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ισπανία από το 2025. Φιλοδοξία μας είναι να παράγουμε περισσότερα από 500.000 αστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ετησίως στο Martorell για τον Όμιλο Volkswagen, αλλά χρειαζόμαστε μια σαφή δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Η Seat S.A. στοχεύει όχι μόνο στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και στην καθοδήγηση της ανάπτυξης ολόκληρου του έργου για τον Όμιλο Volkswagen. «Το σχέδιό μας είναι να μετατρέψουμε το Τεχνικό Κέντρο μας, το μοναδικό στο είδους του στη νότια Ευρώπη σε ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα R&D για την περιοχή», δήλωσε ο Griffiths. «Πιστεύουμε ότι είναι μέρος της ευθύνης μας να εξηλεκτρίσουμε την Ισπανία. Πριν από 70 χρόνια, βάλαμε αυτή τη χώρα σε τροχούς. Στόχος μας, τώρα, είναι να βάλουμε την Ισπανία σε ηλεκτρικούς τροχούς».

Το αστικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι ένα μεγάλο έργο όσον αφορά τον πιθανό του όγκο. Αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ορόσημο στο δρόμο προς τη βιωσιμότητα και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στοχεύει να γίνει ο κινητήρας για τη μετατροπή της Ισπανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Καταρτίσαμε το σχέδιο, έχουμε τους κατάλληλους συνεργάτες και γενικά είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε. Αυτό το έργο προορίζεται να γίνει ο μοχλός του μετασχηματισμού της Ισπανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Απαιτείται η υποστήριξη της Ισπανικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το σχέδιο, ώστε να μπορέσει ο Όμιλος Volkswagen να λάβει την τελική απόφαση για την υλοποίηση του», υπογράμμισε ο Griffiths. Ως η δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής αυτοκινήτων στην Ευρώπη, η Ισπανία έχει μεγάλη ευθύνη να επιτύχει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας έως το 2030. Για το σκοπό αυτό, το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ηλεκτρικών οχημάτων, την τόνωση της ζήτησης και την ανάπτυξη δημόσιων υποδομών φόρτισης.

Το Future Fast Forward θα χρησιμεύσει ως κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ειδικά για τους νέους. Το έργο περιλαμβάνει τη Seat S.A. καθώς και τοπικές κυβερνήσεις, τεχνολογικά κέντρα και μεγάλες, μεσαίες και μικρές εταιρείες. Ένα σύνολο από 15 συμμετέχοντες, από τουλάχιστον 6 τομείς, υποστηρίζουν το σχέδιο: Aeorum, Antolín, Asti Mobile Robotics, CaixaBank, Delta Vigo, Ficosa, Fisas Navarro, Gestamp, Iberdrola, Lithium Iberia, Mind Caps, Sayer Technologies, Seat SA, Sesé και Telefónica.

CUPRA Tavascan, ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα

Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνέντευξης Τύπου της εταιρείας, ο Wayne Griffiths ανακοίνωσε ότι η CUPRA θα λανσάρει το Tavascan το 2024. Το CUPRA Tavascan θα είναι το δεύτερο 100% ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, μετά το CUPRA Born στα τέλη του τρέχοντος έτους.

«Το όνειρό μας θα πραγματοποιηθεί: το CUPRA Tavascan θα γίνει πραγματικότητα. Βασισμένο την πλατφόρμα MEB του Ομίλου Volkswagen, θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί στη Βαρκελώνη και θα φτάσει στις αγορές της Ευρώπης και του εξωτερικού το 2024», εξήγησε ο Griffiths.

Φέτος, η CUPRA θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας. Η πρόβλεψη της CUPRA είναι να διπλασιάσει τις πωλήσεις της και τον κύκλο εργασιών που το 2020 ανήλθε σε περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ.

Η CUPRA θα ανοίξει επίσης νέες πόρτες στις πιο εξηλεκτρισμένες χώρες και σε νέες αγορές. Το 2022, η μάρκα θα ξεκινήσει τη λειτουργία της στην Αυστραλία, ως βασική κίνηση προς την επέκταση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

«Η Αυστραλία είναι μια νέα αγορά και η CUPRA είναι μια νέα μάρκα. Οι πελάτες αναζητούν νέες μάρκες, υπάρχει ένα υψηλό εισόδημα μεσαίας τάξης και είναι μια προοδευτική κοινωνία. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η CUPRA μπορεί να είναι επιτυχής σε αυτήν τη χώρα», δήλωσε ο Griffiths.

Στόχος: επιστροφή στην κερδοφορία το 2021

Ο COVID-19 διέκοψε προσωρινά τη θετική τάση της Seat S.A. τα τελευταία χρόνια και επηρέασε σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα το 2020 (*). Η ισπανική εταιρεία εμφάνισε λειτουργικό αποτέλεσμα -418 εκατομμύρια ευρώ (2019: 352 εκατομμύρια ευρώ) και κέρδη μετά φόρων -194 εκατομμύρια ευρώ (2019: 346 εκατομμύρια ευρώ).

Αυτά τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα δεδομένου ότι οι σημαντικότερες αγορές της, όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία, υπήρξαν μερικές από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι πωλήσεις της εταιρείας ακολούθησαν την τάση της συνολικής αγοράς αυτοκινήτων. Παρά τις προσπάθειες και τα θετικά αποτελέσματα των πωλήσεων όταν μειώθηκαν οι περιορισμοί, η εταιρεία πέτυχε 427.000 πωλήσεις, 25,6% λιγότερες από το προηγούμενο έτος (2019: 574.100 αυτοκίνητα). Η επιβράδυνση του όγκου των πωλήσεων μεταφράστηκε σε χαμηλότερο κύκλο εργασιών, ο οποίος επιβραδύνθηκε στα 8.784 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένος κατά 21% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (2019: 11.157 εκατομμύρια ευρώ). Το λειτουργικό αποτέλεσμα επηρεάστηκε περαιτέρω αρνητικά από δαπάνες που σχετίζονται με εκπομπές, άνω των 260 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ τον Πρόεδρο της Seat S.A. Wayne Griffiths να μιλά για το σχέδιο ανάπτυξης της εταιρίας:

Σύμφωνα με τον Seat S.A. Executive Vice-President for Finance and IT, Carsten Isensee, «η μεγάλη πρόκληση για το 2020 ήταν αρχικά ο νέος στόχος εκπομπών CO2. Η ώθηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων Seat και CUPRA ξεκίνησε προς το τέλος του 2020. Φέτος, με το λανσάρισμα των CUPRA Formentor e-HYBRID και CUPRA Born, αναμένουμε να επιτύχουμε τους στόχους εκπομπών CO2 για το 2021».

Ο Πρόεδρος της Seat S.A. Wayne Griffiths είπε ότι «στόχος μας είναι να αυξήσουμε τις πωλήσεις και να ανακτήσουμε τον όγκο πωλήσεων σε προ COVID επίπεδα. Το 2021 πρέπει να επιστρέψουμε στην κερδοφορία. Αυτός είναι ο οικονομικός μας στόχος. Εργαζόμαστε σκληρά για να το πετύχουμε το συντομότερο δυνατό».

«Οι βασικοί μοχλοί για την επίτευξη κερδοφορίας το 2021 θα είναι η αύξηση του PHEV mix και το λανσάρισμα του πλήρως ηλεκτρικού CUPRA Born, το οποίο θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τους CO2 στόχους. Επιπλέον, θα δώσουμε την προσοχή μας στη μείωση των γενικών εξόδων και στη διαχείριση εσόδων, εστιάζοντας στις πιο σημαντικές αγορές και κανάλια», πρόσθεσε ο Griffiths.

Παρά την περίπλοκη κατάσταση, το 2020 η εταιρεία διατήρησε το μερίδιο αγοράς της στην Ευρώπη συνολικά και μάλιστα το αύξησε σε μεμονωμένες αγορές όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Ελβετία, το Ισραήλ και η Τουρκία. Επιπλέον, τα περιθώρια κέρδους βελτιώθηκαν σημαντικά. Τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίζουν την σαφή συμβολή της επιθετικής προϊοντικής πολιτικής των SUV και επίσης, από το 2018 και μετά, μια καλή διαχείριση τιμών και εσόδων και τη βασική συμβολή της CUPRA

Η απόδοση της CUPRA ήταν αξιοσημείωτη με 27.400 πωληθέντα αυτοκίνητα το 2020, πετυχαίνοντας διψήφια αύξηση 11% σε σύγκριση με το 2019, είναι μία από τις ελάχιστες μάρκες που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19. Από τη δημιουργία της μάρκας το 2018 μέχρι σήμερα, η CUPRA πούλησε περισσότερα από 70.000 αυτοκίνητα, ξεπερνώντας όλες τις αρχικές προσδοκίες.

Το 2020 απέδωσε επίσης θετικά αποτελέσματα. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και απόσβεσης ανήλθαν σε 157 εκατομμύρια ευρώ με αναλογία 1,8% επί των πωλήσεων. «Αυτό είναι ένας δείκτης που φανερώνει ότι η επιχείρησή μας είναι ισχυρή παρά τα άσχημα αποτελέσματα το 2020. Έχουμε τα θεμέλια να επιστρέψουμε στα θετικά μεγέθη των τελευταίων ετών», υπογράμμισε ο Seat S.A. Executive Vice-President for Finance & IT.

Η Seat S.A. διατήρησε το επενδυτικό επίπεδο των τελευταίων ετών, αφιερώνοντας περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε επενδύσεις και έξοδα R&D το 2020. Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά με περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε επενδύσεις. Αυτό το επίπεδο θα διατηρηθεί στο εγγύς μέλλον με το επενδυτικό σχέδιο των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2025 που ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούλιο.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές έφτασαν σε θετικά επίπεδα, με 466 εκατομμύρια ευρώ το 2020.

«Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει ένα επίτευγμα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και της κρίσης υγείας που προκλήθηκε από την πανδημία και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την υλοποίηση των φιλόδοξων στρατηγικών μας σχεδίων. Συνεχίζουμε να προετοιμαζόμαστε για τις προκλήσεις που θέτει ο τεχνολογικός μετασχηματισμός του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, για τον οποίο πρέπει να διατηρήσουμε την επενδυτική δυναμική των τελευταίων ετών», τόνισε ο Isensee.

Μια ισχυρή εταιρεία με δύο καλά καθορισμένες μάρκες

Με τη Seat και τη CUPRA, η εταιρεία είναι ισχυρότερη και διαθέτει την καλύτερη γκάμα προϊόντων για να ανακτήσει τον όγκο πωλήσεων και να επιστρέψει στην κερδοφορία. Φέτος, το Formentor θα είναι το κλειδί για τον διπλασιασμό του όγκου πωλήσεων της CUPRA και θα αντιπροσωπεύει το 50% των πωλήσεων της μάρκας. Οι μισές πωλήσεις Formentor θα είναι plug-in υβριδικές εκδόσεις.

Τα ανανεωμένα Seat Ibiza και Arona θα λανσαριστούν φέτος στην αγορά. Δύο βασικά μοντέλα της Seat που αντιπροσωπεύουν το πνεύμα της Ισπανικής μάρκας από τη Βαρκελώνη.

Επιπλέον, η Seat και η CUPRA επεκτείνουν τη γκάμα PHEV με 6 μοντέλα: Seat Leon, Seat Leon Sportstourer, Seat Tarraco, CUPRA Leon, CUPRA Leon Sportstourer και CUPRA Formentor. Και μέχρι το τέλος του έτους, η CUPRA θα λανσάρει το πρώτο 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο της πρώτης: το CUPRA Born.

(*) Η Seat S.A. καταρτίζει τις οικονομικές της καταστάσεις μεμονωμένα σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο της Ισπανίας, χωρίς να περιλαμβάνει τις θυγατρικές της.