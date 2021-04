Επιτυχής η πρώτη πτήση του ελικοπτέρου της NASA στον πλανήτη Άρη

Με επιτυχία στέφθηκε η πρώτη ελεγχόμενη πτήση του μικρού ελικοπτέρου της NASA στον πλανήτη Άρη, ανοίγοντας μια νέα εποχή στην εξερεύνηση του διαστήματος. Η επιτυχία της δοκιμής σημαίνει ότι οι μελλοντικές αποστολές στον Άρη θα περιλαμβάνουν προηγμένα ρομποτικά ιπτάμενα οχήματα, εξέλιξη που θα επιιτρέψει την εξερεύνηση μεγαλύετρου μέρους της επιφάνειας πλανητών του ηλιακού συστήματος.

The blades of an average helicopter on Earth rotate at a rate of 400-500 rotations per minute.



The blades of the Ingenuity #MarsHelicopter rotate at a rate of 2,500 rotations per minute. 🚁 pic.twitter.com/RRyngpXxjS