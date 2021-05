Επίτροπος Μεταφορών ΕΕ: H πτήση της Ryanair απογειώθηκε από το Μινσκ για το Βίλνιους

Η πτήση της Ryanair, η οποία είχε αναχωρήσει από την Αθήνα και αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Μινσκ της Λευκορωσίας, απογειώθηκε πριν από λίγο για τον προορισμό της, το Βίλνιους της Λιθουανίας όπως ανέφερε η Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Αντίνα Βαλέαν.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι «η πτήση της Ryanair απογειώθηκε μόλις από το Μινσκ με προορισμό το Βίλνιους. Υπέροχα νέα για όλους, ειδικά για τις οικογένειες και τους φίλους των ανθρώπων που ταξιδεύουν».

The @Ryanair flight took off just now from Minsk bound for Vilnius. Great news for everyone especially the families and friends of people onboard.