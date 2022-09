Επίθεση στη λιμουζίνα του Πούτιν

Πληροφορίες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα, για επίθεση στη λιμουζίνα του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, μεταδίδει η DailyMail, επισημαίνοντας πως το περιστατικό είναι λήξαν.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρεται πως είναι σώος ενώ η υπηρεσία ασφαλείας του προχώρησε σε πολλές συλλήψεις.

Η λιμουζίνα του χτυπήθηκε από ένα «δυνατό κρότο στον αριστερό μπροστινό τροχό», μεταδίδει το δημοσίευμα. Ωστόσο, παρά τα προβλήματα που προκλήθηκαν το αυτοκίνητο κατάφερε να βγει από το σημείο της επίθεσης και να φτάσει με ασφάλεια στην οικία του προέδρου.

Το κανάλι General SVR στο Telegram, που επικαλείται το βρετανικό μέσο, μεταδίδει ότι ορισμένοι από τους σωματοφύλακες εξαφανίστηκαν, εν μέσω ισχυρισμών ότι διέρρευσαν μυστικές πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις του 69χρονου ηγέτη της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το «αντικρεμλινικό» κανάλι, ο Πούτιν κατευθυνόταν προς την επίσημη κατοικία του, σε απροσδιόριστη ημερομηνία, σε μια αυτοκινητοπομπή-δόλωμα, εν μέσω έντονων φόβων για την ασφάλειά του. Η αυτοκινητοπομπή περιελάμβανε πέντε θωρακισμένα αυτοκίνητα, με τον Πούτιν στο τρίτο, αναφέρει. Λίγα χιλιόμετρα προτού φτάσει η αυτοκινητοπομπή στην κατοικία του Ρώσου προέδρου, ένα ασθενοφόρο μπλόκαρε το πρώτο όχημα.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, «το General SVR είναι ένα ρωσικό κανάλι στο Telegram που δημοσιεύει υποτιθέμενες εμπιστευτικές πληροφορίες για τον Πούτιν και το Κρεμλίνο. Ενώ ορισμένοι είναι επιφυλακτικοί απέναντι στο General SVR, άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι ένα από τα λίγα κανάλια κατά του Πούτιν στη Ρωσία που παρέχει μια εικόνα για τα πραγματικά τεκταινόμενα στο Κρεμλίνο».



#BREAKING | Putin's car was attacked. Allegedly, the left front wheel of Putin's limousine "exploded", followed by dense smoke. (The Mirror)

Η λιμουζίνα του Πούτιν δέχθηκε τρομοκρατική επίθεση αλλά ο Βλ. Πούτιν δεν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Κρεμλίνου, μεταδίδει το UKR Report, μία πλατφόρμα ειδήσεων που βασίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

⚡️⚡️🇷🇺ACCORDING TO AN OFFICIAL FROM THE KREMLIN, PUTIN'S LIMOUSINE WAS ATTACKED BY THE BOMBER. BUT PUTIN WAS NOT IN IT. details are coming. https://t.co/sccBMvhYyG