Επίθεση με μαχαίρι στον Σάλμαν Ρουσντί σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη

Επίθεση δέχθηκε ο διάσημος συγγραφέας Σάλμαν Ρουσντί την Παρασκευή καθώς ετοιμαζόταν να δώσει μια διάλεξη στη Νέα Υόρκη. Αυτόπτης μάρτυρας είδε έναν άνδρα να εισβάλλει στη σκηνή και ξεκίνησε να χτυπάει με γροθιές και να μαχαιρώνει τον Ρουσντί καθώς τον παρουσίαζαν. Για την ώρα, δεν έχει γίνει γνωστή η σοβαρότητα της κατάστασης του, αν και ο άνθρωπος που του επιτέθηκε φέρεται να είναι υπό κράτηση.

Το βιβλίο του Ρούσντι «Σατανικοί Στίχοι» έχει απαγορευτεί στο Ιράν από το 1988, καθώς πολλοί μουσουλμάνοι το θεωρούν βλάσφημο.

Ένα χρόνο αργότερα, ο τότε ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Χομεϊνί, εξέδωσε φετφά, ή διάταγμα, για τη δολοφονία του Ρουσντί .



Έχει επίσης προσφερθεί αμοιβή άνω των 3 εκατ.δολαρίων για όποιον σκοτώσει τον Ρουσντί.



Η κυβέρνηση του Ιράν έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό από το διάταγμα του Χομεϊνί, αλλά το αίσθημα εναντίον του παραμένει.

Το 2012, ένα ανεπίσημο ιρανικό θρησκευτικό ίδρυμα αύξησε το μπόνους για τον Ρουσντί από 2,8 εκατ. δολάρια σε 3,3 εκατ. δολάρια.



Ο Ρουσντί απέρριψε την απειλή εκείνη την εποχή, λέγοντας ότι δεν υπήρχαν «αποδείξεις» ότι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την αμοιβή.

BREAKING: Author Salman Rushdie has been attacked as he was about to give a lecture in western New York. An @AP reporter witnessed a man storm the stage at the Chautauqua Institution and begin punching or stabbing Rushdie as he was being introduced. https://t.co/bVTbfkLjyL