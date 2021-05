Τουρκία: Επίθεση με drones στην αεροπορική βάση Ντιγιάρμπακιρ

Δυο εκρήξεις δυνατής ισχύος σημειώθηκαν στην τουρκική αεροπορική εγκατάσταση στο Ντιγιαρμπακίρ οι οποίες σύμφωνα με τις αρχές της χώρας έγιναν από drones χωρίς να αναφέρεται μέχρι στιγμής ποιος ευθύνεται για την επίθεση.

Το τουρκικό υπουργείο άμυνας ανακοίνωσε ότι δεν σημειώθηκαν ζημιές ή θύματα, ενώ τα μέτρα σε όλες τις τουρκικές βάσεις αυξήθηκαν στο «κόκκινο», ενώ υπάρχουν φωτογραφίες με νοσοκομειακά οχήματα που μεταφέρουν τραυματίες. Ο ήχος των εκρήξεων στην τουρκική βάση ακούστηκε σε πολλά μέρη της πόλης και στη συνέχεια ακούστηκαν σειρήνες στην πόλη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έχουν τεθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε όλες οι βάσεις.

Από την πλευρά του ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter ότι έγινε απόπειρα «επίθεσης σε στρατιωτική εγκατάσταση» στο Ντιγιάρμπακιρ από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που «εξουδετερώθηκαν».

«Δεν υπάρχουν θύματα», κατέληξε.

Turkey prevents two homemade improvised drones from targeting its airbase in the southeastern Diyarbakir region; there are no casualties and precautions are being taken – Turkish Defence Ministry pic.twitter.com/q8ddpQb75a— TRT World Now (@TRTWorldNow) May 19, 2021