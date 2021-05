Επίθεση από Χαμάς - Ρουκέτες από τη Γάζα έπληξαν την Ιερουσαλήμ

Σε επίθεση με πυραύλους που έπληξαν την περιοχή της Ιερουσαλήμ προχώρησε η Χαμάς, μετά τη λήξη του τελεσιγράφου που είχε εκδώσει νωρίτερα καλώντας τις ισραηλινές δυνάμεις να αποχωρήσουν από την ανατολική Ιερουσαλήμ.

JUST IN - Hamas launches multiple rockets towards central Israel, #Jerusalem minutes after the 6pm ultimatum ended. pic.twitter.com/KgYvlIr6bh

Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Channel 12 του Ισραήλ. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι ένας Ισραηλινός τραυματίστηκε ελαφρά από αντιαρματική ρουκέτα που «χτύπησε» το αυτοκίνητό του στη συνοριακή περιοχή της Γάζας.

Israeli civilians in Jerusalem are running to take cover as Hamas fired rockets towards our capital.



This is a declaration of war. #AlAqsa #Hamas pic.twitter.com/W2bj3cDQaO