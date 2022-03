Επιθέσεις με υπερηχητικούς πυραύλους «στιλέτο» εξαπέλυσαν οι Ρώσοι - Σφίγγει ο κλοιός στη Μαριούπολη

Ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, ζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε νέο μήνυμά του, διαμηνύοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η άλλη πλευρά θα χρειαστεί ολόκληρες γενιές για να συνέλθει από τις απώλειες που υφίσταται από τον πόλεμο.

«Θέλω να με ακούσουν όλοι τώρα, ειδικά στη Μόσχα. Είναι ώρα για μια συνάντηση, είναι ώρα να μιλήσουμε», είπε.

«Έχει έρθει η ώρα να αποκατασταθεί η εδαφική ακεραιότητα και να αποδοθεί δικαιοσύνη για την Ουκρανία. Σε διαφορετική περίπτωση οι απώλειες της Ρωσίας θα είναι τέτοιες που θα σας πάρει αρκετές γενιές να συνέλθετε», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο κ. Ζελένσκι κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι εμποδίζουν εσκεμμένα την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε αστικά κέντρα που έχουν βάλει στο στόχαστρο.

Παράλληλα, σε ρωσικό κλοιό βρίσκεται η Μαριούπολη, με το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας να αναφέρει ότι οι δυνάμεις του έχασαν «προσωρινά» την πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα.

Η Ρωσία ανέφερε χθες Παρασκευή ότι οι δυνάμεις της «σφίγγουν τον κλοιό» γύρω από τη Μαριούπολη, όπου οι τοπικές αρχές λένε πως το 80% των σπιτιών της πόλης έχουν υποστεί ζημιές και ότι κάπου 1.000 άνθρωποι μπορεί να έχουν παγιδευτεί σε καταφύγιο κάτω από κατεστραμμένο θέατρο.

11:16 Βρετανία: Η Ρωσία αλλάζει στρατηγική

Στη νεότερη ενημέρωσή του για την κατάσταση στα μέτωπα της Ουκρανίας, το Βρετανικό Υπουργείο Αμύνης προειδοποιεί για αλλαγή στην τακτική του ρωσικού στρατού, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους αμάχων.

«Το Κρεμλίνο έχει μέχρι στιγμής αποτύχει στους αντικειμενικούς του στόχους», αναφέρουν οι Βρετανοί, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχει εκπλαγεί από την κλίμακα και την αγριότητα της ουκρανικής αντίστασης.

Εκτιμά δε ότι: «η Ρωσία έχει αναγκασθεί να αλλάξει την επιχειρησιακή της προσέγγιση και τώρα επιδιώκει μία στρατηγική φθοράς.»

«Αυτό είναι πιθανόν να εμπλέκει την χρήση πυρών αδιακρίτως οδηγώντας σε περισσότερες απώλειες αμάχων, καταστροφές ουκρανικών υποδομών και ένταση της ανθρωπιστικής κρίσης».

