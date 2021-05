Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Επιτάχυνση των διαδικασιών για την αξιολόγηση του κινεζικού Sinovac

Έναρξη της «κυλιόμενης αξιολόγησης» (rolling review) αναφορικά με το κινεζικό εμβόλιο της Sinovac ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η απόφαση αυτή «βασίζεται σε προκαταρκτικά αποτελέσματα από εργαστηριακές μελέτες» και κλινικά δεδομένα, τα οποία δείχνουν ότι το εν λόγω εμβόλιο παράγει αντισώματα κατά του κατά του SARS-CoV-2, του ιού που προκαλεί την Covid - 19, οπότε μπορεί να αποτελέσει ακόμη μια «ασπίδα προστασίας» στη μάχη κατά του κορονοιού.

O EMA θα αξιολογήσει τα δεδομένα, που είναι διαθέσιμα, προκειμένου να αποφασίσει εάν τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων, ενώ η «κυλιόμενη αξιολόγηση» θα διαρκέσει, όσο χρειαστεί, χωρίς να δίνεται κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα.

!! EMA human medicines committee (#CHMP) has started a rolling review of #COVID19vaccine (Vero Cell) Inactivated, developed by Sinovac Life Sciences Co., Ltd.



Link to the announcement 👉https://t.co/DK7qcNGLbu pic.twitter.com/fsq6TNVzjF