Βρετανία: Παραιτείται ο Μπόρις Τζόνσον -Σε λίγες ώρες οι ανακοινώσεις

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον παραιτείται, ανέφεραν την Πέμπτη πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του BBC.

Σύμφωνα με τη Downing Street , αναμένεται να κάνει δηλώσεις εντός ολίγων ωρών ενώ η εφημερίδα Sun μεταδίδει ότι θα παραμείνει στην ηγεσία του κόμματος μέχρι να αναδειχθεί ο διάδοχος του μες στο καλοκαίρι.

Λίγη ώρα πριν, ο νέος υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ναντίμ Ζαχάουι, κάλεσε τον Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί την Πέμπτη, λιγότερο από 48 ώρες αφότου ο πρωθυπουργός τον διόρισε σε αυτή τη θέση, λέγοντας ότι η κρίση που τυλίγει την κυβέρνηση θα επιδεινωθεί, ενώ για τρίτη μέρα συνεχίζοντα οι παραιτήσεις υπουργών με κοινό αίτημα να αποχωρήσει ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της κυβέρνησης.

«Αυτό δεν είναι βιώσιμο και θα γίνεται όλο και χειρότερο, για το Συντηρητικό Κόμμα και το πιο σημαντικό για όλη τη χώρα», είπε ο Ζαχάουι στο Twitter μετά την παραίτηση περισσότερων από 50 υπουργών και βοηθών από την κυβέρνηση. «Πρέπει να κάνεις το σωστό και να φύγεις τώρα».

Prime Minister: this is not sustainable and it will only get worse: for you, for the Conservative Party and most importantly of all the country. You must do the right thing and go now. pic.twitter.com/F2iKT1PhvC — Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) July 7, 2022

Την παραίτηση της υπέβαλε και η νέα Βρετανίδας υπουργός Παιδείας Μισέλ Ντόνελαν, λέγοντας ότι ήταν ο μόνος τρόπος να εξαναγκάσει τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί. "Δεν βλέπω κανέναν τρόπο να συνεχίσετε στη θέση σας, αλλά χωρίς έναν επίσημο μηχανισμό για την απομάκρυνσή σας, φαίνεται ότι ο μόνος πιθανός τρόπος είναι όσοι από εμάς παραμείνουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο να σάς", έγραψε η Ντόνελαν στην επιστολή παραίτησής της, προσθέτοντας ότι είχε «εκλιπαρήσει» τον Τζόνσον την Τετάρτη να παραιτηθεί.

Νωρίτερα, ο νεοπαραιτηθείς υπουργός Ασφαλείας Ντέμιαν Χιντς είχε τονίσει ότι η χώρα έχει ανάγκη να αποχωρήσει ο πρωθυπουργός προκειμένου "να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη δημοκρατία μας".

"Πιο σημαντικό από όποια κυβέρνηση ή ηγέτη είναι τα πρότυπα που υποστηρίζουμε στη δημόσια ζωή και η πίστη στη δημοκρατία και στη δημόσια διοίκηση. Εξαιτίας της σοβαρής αποσάθρωσης αυτών, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το σωστό πράγμα για τη χώρα μας και για το κόμμα μας είναι να παραιτηθείτε από αρχηγός του και από πρωθυπουργός", έγραψε ο Χιντς στην επιστολή παραίτησής του με αποδέκτη τον Τζόνσον.

It has been a huge privilege and responsibility to serve as security minister.

It shouldn’t take the resignation of dozens of colleagues, but for our country, and trust in our democracy, we must have a change of leadership.

My letter to the PM: pic.twitter.com/V82wT5P2Ta — Damian Hinds (@DamianHinds) July 7, 2022

Ο υπουργός της Βρετανίας αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανδία Μπράντον Λιούις και η υφυπουργός Οικονομικών Έλεν Γουάτελι ανακοίνωσαν επίσης σήμερα ότι αποχωρούν .

Ο Λιούις ανέφερε στην παραίτηση του ότι δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον τηρεί τις αξίες της ειλικρίνειας, της ακεραιότητας και του αμοιβαίου σεβασμού.

A decent and responsible Government relies on honesty, integrity and mutual respect - it is a matter of profound personal regret that I must leave Government as I no longer believe those values are being upheld.



I have submitted my letter of resignation to the Prime Minister. pic.twitter.com/EG6u52BdDc — Brandon Lewis (@BrandonLewis) July 7, 2022

Η Γουάτελι εξήγησε ότι έχει στηρίξει πολλές φορές τον πρωθυπουργό αλλά τόνισε ότι έχει φτάσει το σημείο που δεν μπορεί να δοθεί άλλη στήριξη ούτε να ακουστούν άλλες συγγνώμες από αυτόν.

With sincere regret I am resigning from Government pic.twitter.com/HpQ2rgkr4q — Helen Whately (@Helen_Whately) July 7, 2022

Την παραίτηση του υπέβαλε πριν λίγο και ο Γκάι Όπερμαν, ένας Βρετανός υπουργός που επιβλέπει τις συντάξεις, λέγοντας ότι η απροθυμία του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί δεν του άφησε άλλη επιλογή και ο υφυπουργός Πολιτισμού Κρις Φίλιπ.

Στο μεταξύ, στην απόλυση του υπουργού Προεδρίας της κυβέρνησης προχώρησε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον την Τετάρτη το βράδυ χωρίς να έχουν γίνει γνωστοί ακόμα οι λόγοι και ενώ αντιμετωπίζει μια από τις σοβαρές κυβερνητικές κρίσεις με τις αποχωρήσεις στελεχών του από την κυβέρνηση.

Ο Γκόουβ ήταν μεταξύ εκείνων των μελών της κυβέρνησης που ζήτησαν από τον Τζόνσον να παραιτηθεί από το αξίωμά του.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός συνεχίζει να κρατιέται πεισματικά στην εξουσία παρά τις ευθείες βολές των υπουργών του και ενώ η γενική εισαγγελέας ένωσε τη φωνή της με όσους τον καλούν να παραιτηθεί, λέγοντας μάλιστα ότι θέλει να τον αντικαταστήσει.

Περισσότεροι από 50 υπουργοί παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση σε λιγότερο από 48 ώρες, ισχυριζόμενοι ότι ο Τζόνσον δεν ήταν ικανός να είναι επικεφαλής μετά από μια σειρά σκανδάλων, ενώ δεκάδες στο Συντηρητικό Κόμμα του έχουν στασιάσει.

Η Σουέλα Μπρέιβερμαν, η γενική εισαγγελέας για την Αγγλία και την Ουαλία, δήλωσε στο ITV αργά την Τετάρτη ότι θα παραμείνει στη θέση της, αλλά θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε μελλοντική διαδικασία αμφισβήτησης της εξουσίας του. «Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός», είπε. «Αν υπάρξει κούρσα για την αλλαγή ηγεσίας, θα βάλω το όνομά μου στο ρινγκ», ξεκαθάρισε

Μια αντιπροσωπεία ανώτερων υπουργών και ένας εκπρόσωπος συντηρητικών βουλευτών που δεν είναι στην κυβέρνηση πήγαν στην Ντάουνινγκ Στριτ για να δουν τον Τζόνσον το απόγευμα της Τετάρτης για να τον πείσουν ώστε να προχωρήσει σε μια αξιοπρεπή έξοδο. Ωστόσο, ο Τζόνσον μέχρι στιγμής αρνείται να υποχωρήσει, και μάλιστα απέλυσε τον Μάικλ Γκόουβ, έναν ανώτερο υπουργό που τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι είχε πει στον Βρετανό ηγέτη ότι έπρεπε να παραιτηθεί.

«Ντροπιάζει το Συντηρητικό Κόμμα»

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, έχει αρχίσει να συζητείται ότι ο Τζόνσον θα μπορούσε να προσπαθήσει να προκηρύξει πρόωρες εθνικές εκλογές εάν οι αντάρτες βουλευτές προσπαθούσαν να τον αναγκάσουν να φύγει, αν και είπε ότι μια τέτοια ψηφοφορία ήταν «το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτή η χώρα». «Ο πρωθυπουργός έχει αυταπάτες αν αισθάνεται ότι μπορεί κρατηθεί στην εξουσία εν μέσω της κατάρρευσης της κοινοβουλευτικής υποστήριξης», δήλωσε ένας ανώτερος βουλευτής των Συντηρητικών που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Ντροπιάζει το Συντηρητικό Κόμμα και δείχνει περιφρόνηση για το εκλογικό σώμα». Η κρίση ξέσπασε όταν ο βουλευτής Κρις Πίντσερ, ο οποίος είχε κυβερνητικό ρόλο , αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω των κατηγοριών ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά άντρες σε κλαμπ ιδιωτικών μελών.

Ο Τζόνσον χρειάστηκε να ζητήσει συγγνώμη αφού προέκυψε ότι ενημερώθηκε ότι ο Πίντσερ αντιμετώπιζε και προηγούμενες καταγγελίες για σεξουαλική κακή συμπεριφορά πριν τον διορίσει. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το είχε ξεχάσει. Το θέμα ακολούθησε μήνες σκανδάλων και σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας καταδίκης του Τζόνσον για πάρτυ στην κατοικία και το γραφείο του στην Ντάουνινγκ Στριτ που παραβίασε τους αυστηρούς κανόνες lockdown λόγω COVID-19 και του επιβλήθηκε πρόστιμο από την αστυνομία.