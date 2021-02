Επιστολή Γερουσιαστών στον Μπάιντεν: Ζητούν να πιέσει την Τουρκία για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η πλειοψηφία των μελών της Γερουσίας ζητά μέσω επιστολής από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να πιέσει την Τουρκία για ζητήματα που άπτονται κυρίως της προστασίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

54 από τα 100 μέλη της Γερουσίας υπέγραψαν επιστολή στην οποία προσάπτουν στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αυταρχική παρέκκλιση, περιθωριοποίηση της αντιπολίτευσης, φίμωση μέσων ενημέρωσης που επικρίνουν την κυβέρνησή του, φυλάκιση δημοσιογράφων, διωγμό ανεξάρτητων δικαστικών, μεταξύ άλλων.

«Σας προτρέπουμε να τονίσετε στον πρόεδρο Ερντογάν και την κυβέρνησή του ότι πρέπει να τερματίσουν αμέσως την πάταξη κάθε διαφωνίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, να απελευθερώσουν τους πολιτικούς κρατούμενους και τους κρατούμενους συνείδησης και να αντιστρέψουν την αυταρχική πορεία τους», τονίζεται στο κείμενο το οποίο ανέβασε μεταξύ άλλων στο λογαριασμό του στο Twitter ο γνωστός μπασκετμπολίστας και πολέμιος του Ερντογάν, Ενες Καντερ.

Wow!



Over half of the senate singed the bipartisan letter to urge @JoeBiden administration to take an action and pressure Turkey on its troubling Human Rights record.



This gives hope to so many innocent people around the world.



Thanks America 🇺🇸



👇https://t.co/hStGlEaW5y pic.twitter.com/omyMH7OJAg