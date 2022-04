Επίσκεψη Κατ. Σακελλαροπούλου στην Πτελέα Έβρου για να τιμήσει τον θρακικό ελληνισμό

Επίσκεψη τιμής στον θρακικό ελληνισμό πραγματοποίησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, καθώς βρέθηκε στο χωριό Πτελέα, στο Τρίγωνο του Έβρου, που συνορεύει με την Τουρκία και τη Βουλγαρία, τιμώντας ταυτόχρονα τη μνήμη των προγόνων των σημερινών κατοίκων που έφτασαν πρόσφυγες στην περιοχή από τη Μικρά Ασία.

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ, στον βόρειο Έβρο, για να τιμήσω τον θρακικό ελληνισμό που συνεχίζει την πορεία του μέσα στο χρόνο, με δύναμη και αξιοπρέπεια. Για να τιμήσω τη μνήμη των προγόνων των σημερινών κατοίκων που πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία έφτασαν εδώ και μετέτρεψαν το συλλογικό πόνο σε πνοή ζωής. Τους μνημονεύουμε με τιμή και περηφάνια και εμπνεόμαστε από το θετικό πνεύμα και το ακατάβλητο φρόνημά τους», δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η κ. Σακελλαροπούλου έτυχε συγκινητικής υποδοχής από τους κατοίκους της Πτελέας στην πλατεία του χωριού και ο πρόεδρος της κοινότητας Γιάννης Μερτζανίδης της είπε πώς είναι η πρώτη φορά που Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέπτεται το χωριό του. Το γεγονός αυτό επισήμανε και ο δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης λέγοντας στον Δήμο έχουν επισκεφθεί και άλλοι Πρόεδροι της Δημοκρατίας αλλά το συγκεκριμένο χωριό όχι. Παρόντες στην υποδοχή ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Δερμεντζόπουλος και Σταύρος Κελέτσης, καθώς και ο διευθυντής του Γραφείου Πολιτικών Υποθέσεων Θράκης του υπουργείου Εξωυερικών Συμρών Τέγος.

Μόλις έφτασε η κ. Σακελλαροπούλου την υποδέχτηκαν δύο μικρά παιδιά με παραδοσιακές ενδυμασίες τα οποία της προσέφεραν λουλούδια και την καλωσόρισαν.

Στη συνέχεια συναντήθηκε με γυναίκες του χωριού οι οποίες φορούσαν διαφορετικές ενδυμασίες χαρακτηριστικές της περιοχής από την οποία οι πρόγονοί τους ήρθαν ως πρόσφυγες, όπως η Ανατολική Ρωμυλία.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευε η Αγγέλα Γιαννακίδου η οποία έχει ιδρύσει το εθνολογικό μουσείο Θράκης και στη συζήτηση που είχαν με τις γυναίκες του χωριού οι τελευταίες ζήτησαν από την κ. Σακελλαρόπουλου να στηρίξει το αίτημά τους για τη δημιουργία Μουσείου στο χωριό ώστε να κρατήσουν ζωντανή την παράδοσή τους.

Οι γυναίκες είχαν φέρει στην πλατεία παραδοσιακές πίτες και γλυκά και εξήγησαν πώς φτιάχνονται, ενώ προσέφεραν στην Πρόεδρο τοπικά προϊόντα.

Η κ. Σακελλαροπούλου συνομίλησε και με κατοίκους που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία, αντάλλαξε μαζί τους ευχές για το Πάσχα και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Όπως μας είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, οι κάτοικοι είναι σήμερα 330 και άλλοι 660 είναι μετανάστες στο εξωτερικό.

Στο 126 Επιτηρητικό Φυλάκιο

Νωρίτερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφτηκε το Επιτηρητικό Φυλάκιο 126 όπου την υποδέχτηκε ο διοικητής του Δ' Σώματος Στρατού αντστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος.

Η κ. Σακελλαροπούλου χαιρέτησε τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς του φυλακίου και στη συνέχεια ενημερώθηκε σχετικά με τη λειτουργία του.

Μέσω βιντεοκλήσης η κ. Σακελλαροπούλου μίλησε με αρχιλοχία που βρισκόταν σε περιπολία εκείνη την ώρα. Ο αρχιλοχίας την καλωσόρισε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας του ευχήθηκε για τις γιορτές του Πάσχα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε στις 10:00 το πρωί στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης όπου την υποδέχτηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, ο μητροπολίτης Άνθιμος και ο διοικητής της ΧΙΙ Μεραρχίας υποστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος.

Η ιδρύτρια του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης Αγγέλα Γιαννακίδου και ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης την ξενάγησαν στην έκθεση φωτογραφίας που φιλοξενείται στους χώρους του αεροδρομίου με θέμα «Βία κατά των γυναικών- η λέξη που δεν λες...».

Στη συνέχεια η κυρία Σακελλαροπούλου είχε συνάντηση εκπροσώπους των τοπικών αρχών της Αλεξανδρούπολης.

© ANA-MPA SA. Intellectual rights and copyright are the sole pr