Επισιτιστική κρίση: Ουρές στις αμερικανικές τράπεζες τροφίμων

Έξω από την τράπεζα τροφίμων St. Mary’s στο Φίνιξ στοιχίζονται καθημερινά εκατοντάδες αυτοκίνητα σε πολλές λωρίδες. Μέσα στα αυτοκίνητα αυτά, κάτω από τον καυτό ήλιο, δεν υπάρχουν άνθρωποι που είναι απαραίτητα άποροι και άνεργοι. Μεταξύ όσων περιμένουν για το κιβώτιο με κάποια βασικά τρόφιμα όπως κονσέρβες με φασόλια, φυστικοβούτυρο, ρύζι και ζαρζαβατικά ή κρέας που κάνουν δωρεά κατά καιρούς κάποιες τοπικές επιχειρήσεις, είναι και άνθρωποι που έχουν δουλειά με μισθό όμως που δεν μπορεί να ισοσταθμίσει την επιβάρυνση του πληθωρισμού.

Η παγκόσμια επισιτιστική κρίση βρίσκεται σε πρωτοφανή επίπεδα, με περίπου 276 εκατoμμύρια ανθρώπους να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις τροφίμων και τουλάχιστον τρεις χώρες να κινδυνεύουν από λιμό. Με τις τιμές των τροφίμων να εκτινάσσονται στα ύψη, τις αλυσίδες εφοδιασμού να διαταράσσονται και τον πόλεμο στην Ουκρανία να εμποδίζει την πρόσβαση σε ζωτικά αποθέματα, οι ειδικοί φοβούνται ότι η κρίση μπορεί να μεγαλώσει.

Σύμφωνα με το Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (IFAD), 2,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι υπέφεραν από οξεία ή μετριασμένη διατροφική ανασφάλεια κάποια στιγμή το 2021, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχαν πρόσβαση σε επαρκή τροφή ή αντιμετώπισαν δυσκολίες να τραφούν κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων. Στην πλειονότητά τους, ζουν σε αγροτικές περιοχές αναπτυσσόμενων χωρών, ιδιαίτερα στην Ασία και στην Αφρική.

Δεν ζουν όμως μόνο εκεί, όπως αποδεικνύει η εκτόξευση στη ζήτηση βοήθειας από τράπεζες τροφίμων στις ΗΠΑ, όπου ο πληθωρισμός έχει φτάσει σε υψηλό 40ετίας ενώ οι τιμές των καυσίμων βρίσκονται σε αυξητική τροχιά από τον Απρίλιο του 2020, με το μέσο κόστος του γαλονιού καυσίμου τον Ιούνιο να φτάνει στη χώρα τον Ιούνιο τα 5 δολάρια. Παράλληλα, τα ραγδαία αυξανόμενα ενοίκια και το τέλος των επιδομάτων για την πανδημία έχουν επίσης αποσταθεροποιήσει τα οικονομικά πολλών νοικοκυριών.

Γείτονες μ’ ένα αυτοκίνητο για να μοιραστούν τα καύσιμα

Η Τομασίνα Τζον, που περιμένει στην ουρά με το αυτοκίνητο της δεν είχε χρειαστεί στο παρελθόν ποτέ να απευθυνθεί σε τράπεζα τροφίμων επειδή ο σύζυγος της που εργάζεται στον κατασκευαστικό κλάδο, μπορούσε άνετα να εξασφαλίσει τα προς το ζην για την ίδια και τα τέσσερα τους παιδιά.

Every day, St. Mary's Food Bank is serving more than 1,000 families looking for support with food. Thank you to our partners, donors and volunteers who are supporting our neighbors in need to make sure that no one is hungry.

Read the full story here: https://t.co/hAx8wg73u2