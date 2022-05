Επίσημη επίσκεψη Σάνα Μάριν στην Ουκρανία- Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την Φινλανδία για την υποστήριξη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τη Φινλανδία για την υποστήριξή της κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά της Ρωσίας την Πέμπτη, καθώς η Φινλανδή πρωθυπουργός Σάνα Μάριν επισκέφθηκε το Κίεβο. Η Μάριν, η χώρα της οποίας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η τελευταία Ευρωπαία ηγέτης που επισκέπτεται το Κίεβο σε ένδειξη αλληλεγγύης μετά τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου

«Για εμάς, η στρατιωτική βοήθεια της Φινλανδίας είναι πολύ πολύτιμη», έγραψε ο Ζελένσκι στο Facebook μετά τις συνομιλίες με τον Μάριν. «Τα όπλα, η πολιτική κυρώσεων και η ενότητα των εταίρων μας στο ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ - αυτό είναι που μπορεί να προσφέρει δύναμη στην προστασία της γης μας».

Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες που επισκέπτονται το Κίεβο από την έναρξη του πολέμου περιλαμβάνουν την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, , τον επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τζοζέπ Μπορέλ και την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Η Μάριν πήγε επίσης στις πόλεις Ιρπίν και Μπούκ όπου η Ουκρανία υποπτεύεται ότι τα ρωσικά στρατεύματα διέπραξαν φρικαλεότητες.

Finnish Prime Minister Sanna Marin is in Ukraine today and has visited the site of Russian war crimes in Irpin outside Kyiv. The look of horror on her face tells its own story pic.twitter.com/9D7m3SHNyp