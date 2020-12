Επιμένει ο Τραμπ για βέτο στο νομοσχέδιο του αμυντικού προϋπολογισμού

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να θέσει επί του νομοσχεδίου των αμυντικών δαπανών το οποίο υπερψηφίστηκε πρόσφατα με μεγάλες πλειοψηφίες στα δυο σώματα του Κογκρέσου.

«Θα ασκήσω βέτο στο νομοσχέδιο, κάτι το οποίο θα δυσαρεστήσει πολύ την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ στο Twitter για το νομοσχέδιο το οποίο η Γερουσία υπερψήφισε με 84 έναντι 13 ψήφων και η Βουλή των Αντιπροσώπων με 335 έναντι 78.

I will Veto the Defense Bill, which will make China very unhappy. They love it. Must have Section 230 termination, protect our National Monuments and allow for removal of military from far away, and very unappreciative, lands. Thank you! https://t.co/9rI08S5ofO