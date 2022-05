Επικοινωνία Ζελένσκι -Σολτς για τις πολεμικές εξελίξεις και τις κυρώσεις στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι είπε ότι ο ίδιος και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς συζήτησαν την κατάσταση που επικρατεί στην πρώτη γραμμή του πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία την Τρίτη και επίσης το ενδεχόμενο να αυξηθεί η πίεση στη Μόσχα με επιπλέον κυρώσεις.

"Πραγματοποιήσαμε παραγωγικές συνομιλίες με τον @Bundeskanzler. Συζητήσαμε την κατάσταση στην πρώτη γραμμή, την περαιτέρω πίεση στη Ρωσία, την αύξηση των κυρώσεων, τις προοπτικές ειρήνης", έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Held productive talks with @Bundeskanzler. Discussed the situation on the frontline, further pressure on Russia, sanctions increase, the prospects of peace. Appreciate 🇩🇪 support, including defensive one. We count on further 🇩🇪 assistance on 🇺🇦 path to full membership in the #EU