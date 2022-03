Επικοινωνία Ζελένσκι - Μπένετ για τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ για τις προοπτικές των ειρηνευτικών συνομιλιών. Παράλληλα, του ζήτησε να βοηθήσει στην απελευθέρωση του δημάρχου Μελιτόπολης, ο οποίος έχει απαχθεί από τη ρωσική πλευρά.

Continued dialogue with 🇮🇱 PM @naftalibennett. We talked about Russian aggression and the prospects for peace talks. We must stop repressions against civilians: asked to assist in the release of captive mayor of Melitopol and local public figures #StopRussia