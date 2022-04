Επικοινωνία Στόλτενμπεργκ - Φον ντερ Λάιεν: Θα συνεχίσουμε την υποστήριξη στην Ουκρανία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, είχε επικοινωνία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την οποία συζήτησαν για την πρόσφατη αποστολή της στο Κίεβο και τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ είναι ενωμένα, με αλληλεγγύη προς τον ουκρανικό λαό» αναφέρει ο κ. Στόλτενμπεργκ σε ανάρτησή του στο twitter.

Spoke with EU President @vonderleyen about her recent visit to Kyiv & meeting with President @ZelenskyyUa. We are determined to continue to strengthen our support for #Ukraine. #NATO and the #EU stand united, in solidarity with the Ukrainian people.