Επικοινωνία Παρισιού, Βερολίνου και ΕΕ για τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ επικοινώνησαν σήμερα για να συζητήσουν τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού που κυκλοφορεί στη Βρετανία κι η οποία οδήγησε ευρωπαϊκές χώρες να αναστείλουν τις πτήσεις τους, έγινε γνωστό από το Ελιζέ.

Οι ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας και οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν το θέμα, την ώρα που η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Ιταλία ανακοίνωσαν την αναστολή των πτήσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποιες χώρες απαγορεύουν τις πτήσεις προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Ήδη η ολλανδική κυβέρνηση ανέστειλε όλες τις επιβατικές πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την 1η Ιανουαρίου μετά τον εντοπισμό στη χώρα κρούσματος της βρετανικής μετάλλαξης, ενώ την ίδια απόφαση έλαβε και το Βέλγιο που αναστέλλει τις πτήσεις αλλά και τα δρομολόγια των τρένων από τη Βρετανία από τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Το ολλανδικό υπουργείο Υγείας «συνιστά να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο οποιαδήποτε εισαγωγή αυτής της μετάλλαξης του ιού από το Ηνωμένο Βασίλειο περιορίζοντας και/ή ελέγχοντας την κίνηση επιβατών από το Ηνωμένο Βασίλειο», ενώ ο από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρο διευκρίνισε ότι η διάρκεια της αναστολής θα είναι τουλάχιστον 24 ώρες.

Την ίδια ώρα, η Γερμανία εξετάζει και αυτή «σοβαρά» το ενδεχόμενο αναστολής των πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νότια Αφρική μετά την εμφάνιση μετάλλαξης της Covid-19 σε αυτές τις χώρες, όπως ανέφερε σήμερα στο γαλλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP μια κυβερνητική πηγή.

«Οι περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία από τη Βρετανία και τη Νότια Αφρική αποτελούν μια σοβαρή επιλογή», την οποία εξετάζει αυτή τη στιγμή το Βερολίνο, είπε η πηγή, προσκείμενη στο γερμανικό υπουργείο Υγείας.

Προς την ίδια κατεύθυνση προσανατολίζεται και η Γαλλία, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο να αναστείλει τις πτήσεις και τα δρομολόγια των τρένων από τη Βρετανία, όπως μεταδίδει σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο BFM.

Η επίσημη απόφαση των γαλλικών αρχών αναμένεται αργότερα σήμερα, ανέφερε το BFM χωρίς να επικαλεστεί τις πηγές του.

Ακολούθως και η Ιταλία σχεδιάζει να αναστείλει τις πτήσεις από και προς τη Βρετανία λόγω των φόβων που προκαλεί η ανακάλυψη ενός νέου στελέχους του κορωνοϊού που ανιχνεύτηκε εκεί, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι ντι Μάιο σε μια ανάρτησή του στο Facebook.

«Ως κυβέρνηση έχουμε το καθήκον να προστατεύσουμε τους Ιταλούς, για αυτόν τον λόγο, αφού ενημερώσαμε τη βρετανική κυβέρνηση, με τον υπουργό Υγείας θα υπογράψουμε το διάταγμα για την αναστολή των πτήσεων με τη Μεγάλη Βρετανία», έγραψε ο Ντι Μάιο.

«Προτεραιότητά μας είναι να προστατεύσουμε την Ιταλία και τους συμπατριώτες μας».

Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il @MinisteroSalute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna.

