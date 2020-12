Επικοινωνία Ν. Δένδια με τον ΥΠΕΞ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών στο twitter.

