Επικοινωνία Ν. Δένδια με τον νέο υπουργό Εξωτερικών της Μολδαβίας

Οι διμερείς σχέσεις και περιφερειακά θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με τον νέο Μολδαβό ομόλογό του, Αουρέλιο Τσιόκοϊ (Aureliu Ciocoi), όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Δένδιας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών της Μολδαβίας, A.Ciocoi, συζητήσαμε για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας - Μολδαβίας & για περιφερειακά θέματα - I spoke by phone to newly appointed #Moldova FM @AureliuCiocoi. Focus on bilateral relations & regional issues.