Επικοινωνία Μπλίνκεν - Τσαβούσογλου για την ρωσική κλιμάκωση στην Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν πριν λίγο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και ο ομόλογός του της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Αμερικανού αξιωματούχου, οι ΗΠΑ και η Τουρκία συνεχίζουν τη στενή συνεργασία σχετικά με τη ρωσική κλιμάκωση στην Ουκρανία αλλά και την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ.

Good call with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu. The United States and Turkey continue our close coordination on the threat of Russian escalation in Ukraine and, separately, to deepen cooperation bilaterally and as @NATO Allies.