Επικοινωνία Μπλίνκεν με Δένδια - «Η Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας σύμμαχος του ΝΑΤΟ»

«Η Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας σύμμαχος του ΝΑΤΟ και είναι υποστηρικτής της ουκρανικής ανεξαρτησίας» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter o Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, μετά την επικοινωνία του με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια.

I spoke today with Greek Foreign Minister @NikosDendias about our efforts to support Ukraine in resisting Russia?s unbridled aggression. Greece remains a vital @NATO Ally and supporter of Ukrainian sovereignty.