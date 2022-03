Επικοινωνία Μπλίνκεν - Κουλέμπα για περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ανακοίνωσε σήμερα ότι συνομίλησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν και συζήτησαν την περαιτέρω αμερικανική υποστήριξη στην Ουκρανία.

«Συμφωνούμε και οι δύο ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να σταματήσει η ρωσική επιθετικότητα και να λογοδοτήσει η Ρωσία για τα εγκλήματά της», γράφει ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας σε ανάρτησή του στο Twitter, προσθέτοντας ότι είναι ευγνώμων για την αμερικανική υποστήριξη στην Ουκρανία.

In a call with @SecBlinken we coordinated further support for Ukraine. We both agree that more needs to be done to stop Russian aggression and hold Russia accountable for its crimes. Grateful to the U.S. for firmly standing by the people of Ukraine. Ukraine will prevail.