Επικοινωνία Μπάιντεν με τον επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων της Γερουσίας, Μιτς ΜακΚόνελ

Την πρώτη του επικοινωνία απο τη στιγμή που ανακοινώθηκε η νίκη πριν μερικές εβδομάδες είχε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με τον ηγέτη της πλειοψηφίας της Γερουσίας Μιτς ΜακΚόνελ.

Ο Μπάιντεν περιέγραψε ως "εξαιρετική τη συνομιλία" και είπε ότι κάλεσε τον ΜακΚόνελ να τον ευχαριστήσει για τα σχόλια του νωρίτερα στη Σώμα της Γερουσίας, όπου ο Γερουσιαστής απο το Κεντάκι τον συνεχάρη για πρώτη φορά μετά απο εβδομάδες σιωπής.

"Τον τηλεφώνησα για να τον ευχαριστήσω για τα συγχαρητήρια", δήλωσε ο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους στο Γουίλμινγκτον. "Του είπα ότι, ενώ διαφωνούμε για πολλά πράγματα, υπάρχουν πράγματα πάνω στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε".

President-elect @JoeBiden: "I had a good conversation with Mitch McConnell today...we've always been straight with one another...we agreed we'd get together sooner than later." pic.twitter.com/LVlSgGQdLk