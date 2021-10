Επικοινωνία Φον Ντερ Λάιεν - Μπάιντεν για να «προχωρήσουν μαζί σε όλα τα ζητήματα»

Επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν η οποία σε ανάρτησή της στο twitter τόνισε την «κοινή δέσμευση» της ΕΕ και των ΗΠΑ να «προχωρήσουν μαζί σε όλα τα ζητήματα».

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπάιντεν απόψε. ΕΕ-ΗΠΑ είναι στενοί φίλοι και σύμμαχοι. Τονίσαμε την κοινή μας δέσμευση να προχωρήσουμε μαζί σε όλα τα κοινά ζητήματα. Καταγράψαμε τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία, το κλίμα, το Συμβούλιο για το Εμπόριο και την Τεχνολογία, την άμυνα, τα Δυτικά Βαλκάνια και βασικά γεωπολιτικά ζητήματα».

Good phonecall with @POTUS Biden this evening.



🇪🇺🇺🇸 are close friends & allies. We emphasised our joint commitment to move forward together on all common issues.



We took stock of developments on the Pandemic, Climate, TTC, Defence, Western Balkans & key geopolitical issues.